Япония поздравила Эрдогана с победой на выборах

Япония поздравила Эрдогана с победой и заявила о планах продолжать сотрудничество

Правительство Японии поздравило действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Мацуно, Япония продолжит работать над дальнейшим продвижением двусторонних отношений с Турцией, назвав ее стратегическим партнером. Также, по его словам, сотрудничество будет вестись по ситуации на Украине — «для регионального мира и стабильности».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу с победой на выборах, отправив ему телеграмму. Российский лидер отметил, что победа Эрдогана — закономерный результат самоотверженной работы политика. Путин также указал, что Москва придает большое значение дальнейшей реализации совместных проектов с Анкарой, в частности АЭС «Аккую» и создание газового хаба.