Экс-сотрудника МВД задержали из-за комментария во время прямого эфира Зеленского

ФСБ возбудила дело против экс-полицейского из-за комментария во время эфира Зеленского

ФСБ возбудила дело в отношении крымского экс-полицейского, уволенного из органов 25 мая после комментария во время прямого эфира президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание Baza.

Правоохранитель попал в поле зрения силовиков после того, как оставил комментарий с призывом к военной агрессии против Крыма в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Зеленского.

В настоящее время экс-сотруднику МВД вменяется статья о незаконном приобретении взрывчатых веществ. Также его проверяют на сотрудничество со спецслужбами Украины и отправку им снимков с военной техникой.