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14:33, 29 мая 2023Бывший СССР

В Литве начались военные учения

Baltnews: в Литве пройдут международные военные учения «Крепкий щит 2»
СюжетУчения НАТО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Литве начались международные военные учения «Крепкий щит 2», которые пройдут с 29 мая по 4 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.

Совместно с литовскими Добровольческими силами обороны (ДСО) в маневрах примут участие военнослужащие британского полка рейнджеров, подразделений нацгвардии Пенсильвании из США, Норвежского ополчения, а также польских Сил территориальной обороны.

Учения проводятся с целью повышения боевой готовности военных подразделений и отработки ведения боевых действий. С 29 мая по 2 июня состоятся командно-штабные учения, а со 2 по 4 июня — полевые тактические учения.

В мае в Эстонии прошли учения Swift Response, в которых приняли участие десантники из стран НАТО. В рамках маневров под руководством США Силы самообороны и союзники отработали переброску сил и техники в балтийскую республику.

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    Алевтина Запольская
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