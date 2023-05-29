Ценам на газ в Европе спрогнозировали падение до среднего уровня за много лет

Аналитик BitRiver Антонов дал прогноз о ценах на газ в ЕC ниже $200 за тысячу кубометров

Этим летом при условии нежаркой погоды цены на газ в Европе могут опуститься ниже 200 долларов за тысячу кубометров. Такой прогноз в комментарии «Известиям» дал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, стоимость топлива в регионе зависит от множества факторов, среди которых также есть скорость пополнения запасов, уровень спроса на мировом рынке, выработка солнечных и ветряных электростанций.

Эксперт отметил, что отопительный сезон закончился, а сезон кондиционирования пока не начался. Кроме того, спрос на газ со стороны промышленных предприятий пока невысок. При удачном для Европы стечении обстоятельств падение цен до среднего уровня за период с 2015-го по 2021 год выглядит вполне вероятным.

При этом Антонов предупредил, что говорить о прохождении энергетического кризиса европейскими странами пока рано, в ближайшие несколько лет ситуация будет оставаться сложной. В том числе на нее влияют изменения в энергетической политике многих государств и необходимость снижения выбросов парниковых газов.

В свою очередь замдиректора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов в беседе с РИА Новости объяснил снижение цен на газ в Европе тем, что потребители больше не переживают по поводу предстоящего зимнего периода.

По состоянию на вечер 29 марта июньские фьючерсы на газ по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF достигли уровня 280 долларов за тысячу кубометров, что в три раза дешевле, чем годом ранее. В последний раз ниже 300 долларов они находились в мае 2021 года.