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20:08, 29 мая 2023Интернет и СМИ

Россиян призвали не верить блогерам

Телеведущий и бывший участник КВН Вячеслав Макаров призвал россиян не верить блогерам
Вячеслав Макаров

Вячеслав Макаров. Фото: Aydar Suleyman / Wikimedia

Известный российский телеведущий, певец и бывший участник КВН Вячеслав Макаров высказался о разнице между реальной жизнью блогеров и тем, что они демонстрируют подписчикам. На эту тему он порассуждал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Макаров призвал свою аудиторию не верить и половине того, что им транслируют популярные блогеры. «Когда находишься внутри индустрии и знаешь всю реальную картину, то смотреть на их идеальную инста-картину становится очень смешно и грустно одновременно! Каждый выставляет такую вычищенную до блеска жизнь, что складывается ощущение, что и в туалет они ходят все бабочками», — высмеял он звезд соцсетей.

Ведущий также поиронизировал над утверждениями некоторых блогеров о своей образованности и высокой квалификации. Он пошутил, что у таких инфлюенсеров есть «диплом магистра всех наук на планете» и «межгалактическая квалификация по всем направлениям».

Ранее российский телеведущий Вячеслав Макаров также объяснил отсутствие жены и детей. Он заявил, что пока не задумывается о семье, поскольку тратит много времени на работу.

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    Маргарита Щигарева
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