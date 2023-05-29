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22:44, 29 мая 2023Мир

Вучич пообещал сделать все возможное для сохранения мира в Косово

Президент Сербии Вучич: Белград сделает все возможное для сохранения мира в Косово
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград сделает все возможное для сохранения мира в Косово. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что не допустит убийства своих людей. «Призываю сербов в Косово и Метохии, знаю, как они себя чувствуют и как им тяжело, не вступать в конфликт с НАТО, не потому что я напуган или кто-то из нас испуган, никому из нас лично нечего терять, а потому что этого хочет [премьер-министр самопровозглашенного Косово Альбин] Курти», — отметил глава государства.

Вучич обратился к международному сообществу с просьбой «образумить» Курти. Он заявил, что необходимо принять меры. «Если этого не сделают, боюсь, для всех нас будет поздно», — сказал он.

Сербский лидер также отметил, что руководство страны ведет себя ответственно, учитывает интересы всех граждан. Он заявил, что власти не допустят ни гонений, ни погромов, ни убийства граждан в Косово и Метохии.

Ранее стало известно, что силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) заблокировали подход к зданиям администраций на севере страны. 29 мая возле кордонов KFOR и специальных подразделений непризнанного Косово, экипированных для разгона демонстраций, собрались люди, которые требовали отвести от зданий полицию Приштины. Тогда силы НАТО оставили сербов, а косовская полиция распылила слезоточивый газ.

После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о назревании «взрыва» в конфликте Сербии и Косово.

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    Марина Совина
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