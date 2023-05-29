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01:02, 29 мая 2023Бывший СССР

Киев уличили в монтаже записи со словами сенатора США о смерти русских

Reuters: cлова сенатора США Грэма о трате денег на смерть русских были смонтированы Киевом

Фото: пресс-служба президента Украины

Офис Зеленского с помощью монтажа приписал сенатору Грэму фразу об инвестициях в смерть русских. К такому выводу пришло агентство Reuters.

В первоначально опубликованной Киевом записи не было ясно, что американский политик произнес утверждения о «выгодных инвестициях» и «умирающих русских» не подряд, а в разных частях беседы.

В полном видео, которое администрация украинского лидера передала агентству, Грэм заявил, что украинцы впитали американскую идеологию «Живи свободным или умри». «А русские умирают», — добавил он. Фраза про самое выгодное вложение денег относилась к 38 миллиардам долларов военной помощи, которые Вашингтон передал Украине с февраля 2022 года.

Изначально в СМИ разошлась запись, в которой Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал смерть россиян самой удачной тратой денег США. «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — заявил сенатор.

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    Марина Совина
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