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17:33, 29 мая 2023Экономика

Названо число с господдержкой МСП-получателей кредитов

Александр Исаевич: число МСП-получателей кредитов с господдержкой выросло в три раза

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

С 2020 по 2022 годы число малых и средних предприятий, получивших кредиты с господдержкой, выросло в три с лишним раза: с 42 тысяч до более 130 тысяч Об этом в рамках заседания правкомиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, которое провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«В рамках донастройки мер поддержки важно было сохранить объемы и обеспечить рост количества получателей. Если в 2020 году кредиты с господдержкой получили 42 тысячи предпринимателей, то в прошлом году — более 130 тысяч Работа по стандартизации финансовых мер нацпроекта МСП позволила охватить предпринимателей всей страны», — подчеркнул Александр Исаевич.

По его словам, особенно заметны результаты на Кавказе, Дальнем Востоке, в Республике Крым и Севастополе. В этих регионах кредитование с господдержкой выросло более чем на четверть. Также большой прирост поддержки обеспечен реальному сектору экономики.

«Только за прошлый год более 15,5 тысячи промышленных МСП привлекли 335 млрд рублей льготного финансирования. Это 23 процента от общего объема кредитования отрасли. В гостиничном бизнесе господдержка занимает 43 процента, в сфере бытовых услуг — больше половины», — отметил Александр Исаевич.

Он добавил, что по финансовым программам нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса Корпорация МСП проанализировала данные о выдачах кредитов и получателях поддержки, правилах ее предоставления.

«На основе этих данных и обратной связи от бизнеса мы унифицировали базовые требования к предпринимателям и банкам, выставили требования по портрету получателей и целям кредитования, а также начали автоматизировать весь процесс. Сегодня мы имеем механизм, который адаптируется под задачи бизнеса и государства, — сообщил Александр Исаевич. — Приоритетные направления до 2030 года могут реализовываться на базе существующих инструментов и систем, созданных при реализации нацпроекта, которые Корпорация МСП вместе с Минэкономразвития, Банком России и ФНС России донастраивают последние два года».

Напомним, поддержка предпринимателей оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

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    Татьяна Романова
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