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12:10, 29 мая 2023Силовые структуры

МВД предложило вернуть ГИБДД право контролировать ремонт дорог

МВД предложило вернуть ГИБДД право контролировать ремонт дорог, несмотря на мораторий

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

МВД предложило вернуть ГИБДД право контролировать ремонт дорожного полотна. Ранее ведомство лишилось таких полномочий в связи с мораторием на проверки бизнеса. Соответствующий проект был размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предложило внести поправки в «Положение о федеральном госконтроле в области безопасности движения». Если проект одобрят, инспекторы ГИБДД смогут использовать специальный режим надзора под названием «постоянный рейд» в отношении фирм, которые занимаются ремонтом дорог, а также отвечают за состояние светофоров, разметки, знаков и другой инфраструктуры на трассах. Сейчас этот режим применяется в отношении таксопарков и компаний, связанных с доставкой грузов.

После введения моратория на проверки бизнеса ГИБДД утратила права возбуждать административные дела после обращений граждан, заметивших ямы на дорогах, сбитые знаки и другие повреждения. Сейчас инспекторы обязаны согласовать свои действия с прокуратурой.

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    Елизавета Новикова
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