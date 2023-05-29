МВД предложило вернуть ГИБДД право контролировать ремонт дорог, несмотря на мораторий

МВД предложило вернуть ГИБДД право контролировать ремонт дорожного полотна. Ранее ведомство лишилось таких полномочий в связи с мораторием на проверки бизнеса. Соответствующий проект был размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предложило внести поправки в «Положение о федеральном госконтроле в области безопасности движения». Если проект одобрят, инспекторы ГИБДД смогут использовать специальный режим надзора под названием «постоянный рейд» в отношении фирм, которые занимаются ремонтом дорог, а также отвечают за состояние светофоров, разметки, знаков и другой инфраструктуры на трассах. Сейчас этот режим применяется в отношении таксопарков и компаний, связанных с доставкой грузов.

После введения моратория на проверки бизнеса ГИБДД утратила права возбуждать административные дела после обращений граждан, заметивших ямы на дорогах, сбитые знаки и другие повреждения. Сейчас инспекторы обязаны согласовать свои действия с прокуратурой.