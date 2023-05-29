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16:30, 29 мая 2023Моя страна

В Свердловской области появится новый туристический маршрут

В Свердловской области появится новый туристический маршрут «Вокруг Шеманихи»

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

В Свердловской области появится новый туристический маршрут «Вокруг Шеманихи». Об этом сообщает региональный департамент информационной политики, передает «Интерфакс».

Шеманиха — гора высотой почти 300 метров, расположенная в окрестностях Сысерти возле поселка Октябрьского. Маршрут будет проходить по берегу реки Черемшанки, где, согласно результатам археологических раскопок, жили люди эпохи неолита, а также по местам добычи золота и Бородулинского совхоза советского периода.

Длина тропы составит 30 километров. По пути будут проходить оселки Первомайский, Октябрьский, Шайдурово и Ольховка. В перспективе она дополнит велопешеходную тропу «Сысертская сотня». Для разведки проектируемого маршрута в будущем планируется проводить велопрогулки, отметили в департаменте.

Ранее сообщалось, что на курорте Архыз открылась новая экотропа «Аланский путь» протяженностью восемь километров. Первая часть маршрута расположена среди степных ландшафтов, где пасутся лошади карачаевской породы и открывается вид на заснеженный Главный Кавказский хребет. Маршрут оборудован лавочками, останавливаться можно в любом месте. Вторая часть пути ведет на спуск через сосновый бор, березовые рощицы и поляны с сиреневым чертополохом, через которые можно пройти к Лунной поляне.

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    Сергей Истомин
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