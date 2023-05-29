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09:48, 29 мая 2023Силовые структуры

Полицейские задержали двух россиян за сбыт фальшивых долларов

Под Оренбургом главного бухгалтера и директора фирмы задержали за сбыт фальшивых долларов

Кадр: группа УМВД России по Оренбургской области во «Вконтакте»

Под Оренбургом полицейские задержали 41-летнего директора строительной фирмы и его 51-летнюю подельницу — главного бухгалтера предприятия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Оренбургской области.

По данным полиции, подельники сбыли 50 фальшивых долларов за 28 тысяч рублей. В ходе следственных действий правоохранители изъяли еще 3700 поддельных долларов.

В отношении россиян возбудили дело по статье 186 («Сбыт поддельных денег или ценных бумаг») УК РФ. Им грозит до восьми лет колонии. Сейчас бухгалтер и директор компании находятся под домашним арестом.

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    Елизавета Новикова
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