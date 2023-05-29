США заявили об озабоченности комиссией по изучению влияния России в Польше

США заявили об озабоченности из-за создания Польшей комиссии по изучению влияния России

США озабочены созданием в Польше комиссии по изучению влияния России в Польше. Об этом заявил посол США в Польше Марк Бжезиньский, пишет РИА Новости.

«США и правительство разделяют озабоченность по поводу законопроектов, которые, по-видимому, позволяют снизить возможности голосующих, помимо четко определенного процесса в независимом суде», — высказался дипломат. Он счел правильным, что президент Польши Анджей Дуда направил закон в Конституционный суд.

Бжезиньский подчернул, что американские военные, которые находятся в Польше, защищают не конкретное правительство, а ценности. «Мы защищаем наших союзников, не глядя на то, кто победит на выборах», — заключил он.

Ранее сообщалось, что польская комиссия собирается исследовать российское влияние в стране за последние 15 лет. В частности, комиссия сосредоточится на деятельности официальных лиц, которые принимали решения в ущерб интересам Варшавы.