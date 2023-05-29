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21:48, 29 мая 2023Мир

Байден поздравил Эрдогана с переизбранием

Джо Байден поздравил Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции
Тайип Эрдоган

Тайип Эрдоган. Фото: Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com

Американский лидер Джо Байден поздравил по телефону Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Главы государств договорились развивать сотрудничество, сообщает канцелярия турецкого лидера.

«Президент США Байден поздравил президента Эрдогана с успехом на выборах и пожелал, чтобы результаты выборов были благоприятными для турецкого народа», — говорится в сообщении.

Также политики подчеркнули, что «отношения между Турцией и США приобретают еще большее значение перед лицом региональных и глобальных вызовов». Стороны договорились далее развивать сотрудничество.

В воскресенье, 28 мая, в Турции прошел второй тур президентских выборов, по итогам которого Тайип Эрдоган одержал победу. Политика поддержали свыше 52 процентов избирателей. Сам Эрдоган назвал результаты выборов праздником демократии.

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    Марина Совина
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