В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Эрдогана

Кремль: Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства. Детали телефонного разговора лидеров стран раскрыли в Кремле.

Путин также подчеркнул большой вклад Эрдогана в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе. Он заявил, что поддержка, которую турецкие граждане выразили своему лидеру, открыла «дополнительные перспективы для расширения практического двустороннего сотрудничества на различных направлениях».

Эрдоган поблагодарил российского коллегу за поздравления. Политик также подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке дня.

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов, по итогам которого Эрдоган одержал победу. Политика поддержали свыше 52 процентов избирателей. Сам Эрдоган назвал результаты выборов праздником демократии.

