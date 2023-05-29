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14:43, 29 мая 2023Бывший СССР

Власти Грузии назвали действия президента страны политически предвзятыми

Правящая партия Грузии: Зурабишвили политически предвзята в пользу радикальной оппозиции
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Daro Sulakauri / Getty Images

Президент Грузии Саломе Зурабишвили проявила политическую предвзятость в пользу радикальной оппозиции. Об этом говорится в заявлении правящей партии страны «Грузинская мечта — демократическая Грузия», передает «Sputnik Грузия».

Отмечается, что глава государства последние два года чаще делает заявления, которые негативно оцениваются частью грузинского общества, поддержавшей ее на выборах 2018 года по призыву партии. Как утверждает «Грузинская мечта», политическое объединение поддержало Зурабишвили, рассчитывая на достойное выполнение функций надпартийного президента.

«Но, к сожалению, госпожа Саломе Зурабишвили избрала другой путь, и в течение последних двух лет явно проявила политическую предвзятость в пользу повестки дня радикальных оппозиционных сил», — говорится в заявлении властей.

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При этом партия подчеркнула, что не считает целесообразным реагировать на политические заявления главы государства. Кроме того, «Грузинская мечта» выразила готовность защищать институт президентства даже в тех условиях, когда престижу указанного института создает угрозу действующий лидер.

Ранее Зурабишвили раскритиковала власти за возобновление прямого авиасообщения с Россией и задалась вопросом о введении ограничений против прибывших в страну россиян. Она отметила, что не понимает внешнюю политику государства, в рамках которой Грузия все больше изолируется от европейской перспективы.

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    Кристина Есикова
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