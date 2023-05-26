Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:32, 26 мая 2023Бывший СССР

Президент Грузии раскритиковала власти из-за авиасообщения с Россией

Президент Грузии Зурабишвили задалась вопросом о введении ограничений против россиян

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала власти за возобновление прямого авиасообщения с Россией и задалась вопросом о введении ограничений против прибывших в страну россиян. Ее слова с выступления на праздновании Дня независимости в Тбилиси передает РИА Новости.

«Государственность означает, что страна управляется правилами и законами. Это подход государства, который должен распространяться на всех. Поэтому непонятно, почему не введены никакие меры и правовые регуляции для массово прибывших в Грузию россиян и в отношении их деятельности», — сказала политик.

Зурабишвили заявила, что не понимает внешнюю политику государства, в рамках которой Грузия все больше изолируется от европейской перспективы. По словам президента, власти критикуют западных партнеров, заботясь о России. «Неужели наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов?» — сказала она о запуске прямых рейсов.

Ранее в мае мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в Грузии не видят смысла вводить визовый режим для российских туристов. Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» отметил, что республика приветствует приезд как можно большего количества иностранцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Песков заявил о реставрации «Троицы» после перемещения в храм Христа Спасителя
Россиян предупредили о влиянии острой пищи на здоровье и красоту
В российском регионе бывшего вице-премьера осудили за хищение денег из фонда
Сергей Собянин назвал количество занятых малым и средним бизнесом москвичей
ВСУ обстреляли приграничный российский поселок
Жителей нескольких регионов России предупредили об аномальной жаре
Производитель шин Michelin избавился от бизнеса в России
Спецпредставитель КНР прибыл в МИД России
CAS объяснил отстранение российских футбольных клубов
Стюардессы лишили пассажира места в первом классе ради сна и вызвали гнев в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.