Президент Грузии раскритиковала власти из-за авиасообщения с Россией

Президент Грузии Зурабишвили задалась вопросом о введении ограничений против россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала власти за возобновление прямого авиасообщения с Россией и задалась вопросом о введении ограничений против прибывших в страну россиян. Ее слова с выступления на праздновании Дня независимости в Тбилиси передает РИА Новости.

«Государственность означает, что страна управляется правилами и законами. Это подход государства, который должен распространяться на всех. Поэтому непонятно, почему не введены никакие меры и правовые регуляции для массово прибывших в Грузию россиян и в отношении их деятельности», — сказала политик.

Зурабишвили заявила, что не понимает внешнюю политику государства, в рамках которой Грузия все больше изолируется от европейской перспективы. По словам президента, власти критикуют западных партнеров, заботясь о России. «Неужели наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов?» — сказала она о запуске прямых рейсов.

Ранее в мае мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в Грузии не видят смысла вводить визовый режим для российских туристов. Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» отметил, что республика приветствует приезд как можно большего количества иностранцев.