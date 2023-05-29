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11:47, 29 мая 2023Мир

Полиция Лондона отказалась помогать психбольным

The Guardian: полиция Лондона с осени перестанет выезжать на вызовы к психбольным

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Полиция Лондона перестанет выезжать с осени этого года на вызовы к психбольным и к людям с психическими расстройствами для борьбы с криминалом в британской столице. Об этом со ссылкой на начальника лондонского полицейского управления Марка Роули сообщает газета The Guardian.

«Во-первых, мы подводим [жителей Лондона], отправляя полицейских к тем, кто находится в критической ситуации в связи с обострением [их психического заболевания], и ожидаем, что они сделают все возможное в обстоятельствах, когда они не являются подходящими людьми для работы с пациентом. Это отнимает много времени у офицеров и отвлекает их от основных обязанностей — предотвращения и раскрытия преступлений», — объяснил причину Роули.

Он добавил, что после 31 августа 2023 года прерогатива ответа на подобные вызовы останется лишь у служб здравоохранения, которая также страдает от острой нехватки персонала и перегруженности.

Ранее сообщалось, что житель Лондона попытался изнасиловать девушку, пока она спала, и попался. Девушка рассказала полиции, что увидела убегавшего насильника возле своего дома и поняла, что это ее сосед.

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    Виктория Кондратьева
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