ЦБ объяснил возможную привлекательность рубля для внешнеэкономических расчетов

ЦБ: рубль может стать самой привлекательной валютой для внешнеэкономических расчетов

Заместитель председателя Центробанка (ЦБ) России Алексей Заботкин допустил, что рубль может стать самой привлекательной валютой для внешнеэкономических расчетов. Об этом пишет РИА Новости.

«В случае, если — а мы уверены, что так оно и будет — мы будем успешны в денежно-кредитной политике, ориентированной на ценовую стабильность, наиболее привлекательным средством для внешнеэкономических расчетов постепенно станет российский рубль», — сказал он.

Заботкин также подчеркнул, что проведение расчетов в российской валюте может минимизировать валютные риски в отечественном бизнесе.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что ближайшие события в Турции и США могут существенно укрепить рубль в июне. Аналитик заявил, что США с высокой вероятностью не допустят дефолта, так как это приведет к массовому банкротству банков. «Достижение консенсуса Белого дома и Конгресса обеспечит поддержку товарному рынку, балансам госбюджетов и валютам сырьевых экономик. А, значит, и рублю», — заключил эксперт.