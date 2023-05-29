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21:34, 29 мая 2023Экономика

ЦБ объяснил возможную привлекательность рубля для внешнеэкономических расчетов

ЦБ: рубль может стать самой привлекательной валютой для внешнеэкономических расчетов

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Заместитель председателя Центробанка (ЦБ) России Алексей Заботкин допустил, что рубль может стать самой привлекательной валютой для внешнеэкономических расчетов. Об этом пишет РИА Новости.

«В случае, если — а мы уверены, что так оно и будет — мы будем успешны в денежно-кредитной политике, ориентированной на ценовую стабильность, наиболее привлекательным средством для внешнеэкономических расчетов постепенно станет российский рубль», — сказал он.

Заботкин также подчеркнул, что проведение расчетов в российской валюте может минимизировать валютные риски в отечественном бизнесе.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что ближайшие события в Турции и США могут существенно укрепить рубль в июне. Аналитик заявил, что США с высокой вероятностью не допустят дефолта, так как это приведет к массовому банкротству банков. «Достижение консенсуса Белого дома и Конгресса обеспечит поддержку товарному рынку, балансам госбюджетов и валютам сырьевых экономик. А, значит, и рублю», — заключил эксперт.

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    Марина Совина
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