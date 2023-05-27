Аналитик предрек укрепление рубля из-за США и Турции

Аналитик Зельцер заявил, что события в Турции и США могут укрепить рубль в июне

Ближайшие события в Турции и США могут существенно укрепить рубль в июне. Такую ситуацию предрек эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, передает «Российская газета».

Аналитик заявил, что США с высокой вероятностью не допустят дефолта, так как это приведет к массовому банкротству банков. Он напомнил, что в мае 2023 года американским властям пришлось спасать три банка из топ-20. «Достижение консенсуса Белого дома и Конгресса обеспечит поддержку товарному рынку, балансам госбюджетов и валютам сырьевых экономик. А, значит, и рублю», — заключил эксперт.

Зельцет также отметил большое значение второго тура президентских выборов в Турции 28 мая. Он напомнил, что за последние месяцы Анкара стала первым партнером Москвы в экономико-социальных отношениях, поэтому опасения из-за смены власти в стране привели к росту риск-премии в рубле и укреплению инвалют.

«За считанные дни рубль лишился почти всех завоеваний месяца, а доллар поднялся выше 81, евро приблизился к 88, юань тестировал 11,5», — рассказал аналитик. При этом он предрек, что при переизбрании Реджепа Тайипа Эрдогана риск-премия должна сократиться, а рубль — укрепиться.

Ранее исследования онлайн-сервиса Moneyman показали, что большинство россиян считают, что доллар не должен превышать 50 рублей. Так, каждый шестой (17,3 процента) оценил оптимальный курс американской валюты в 50-60 рублей, каждый десятый (10,2 процента) — в 60-70 рублей.