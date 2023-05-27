Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:06, 27 мая 2023Экономика

Аналитик предрек укрепление рубля из-за США и Турции

Аналитик Зельцер заявил, что события в Турции и США могут укрепить рубль в июне

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Ближайшие события в Турции и США могут существенно укрепить рубль в июне. Такую ситуацию предрек эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, передает «Российская газета».

Аналитик заявил, что США с высокой вероятностью не допустят дефолта, так как это приведет к массовому банкротству банков. Он напомнил, что в мае 2023 года американским властям пришлось спасать три банка из топ-20. «Достижение консенсуса Белого дома и Конгресса обеспечит поддержку товарному рынку, балансам госбюджетов и валютам сырьевых экономик. А, значит, и рублю», — заключил эксперт.

Зельцет также отметил большое значение второго тура президентских выборов в Турции 28 мая. Он напомнил, что за последние месяцы Анкара стала первым партнером Москвы в экономико-социальных отношениях, поэтому опасения из-за смены власти в стране привели к росту риск-премии в рубле и укреплению инвалют.

Материалы по теме:
«Пообещать такое было безумием» Крупнейший банк США обманули мошенники. Как они одурачили его на миллионы долларов?
«Пообещать такое было безумием»Крупнейший банк США обманули мошенники. Как они одурачили его на миллионы долларов?
27 апреля 2023
В бюджете США могут закончиться деньги. Сумеет ли Америка избежать дефолта?
В бюджете США могут закончиться деньги. Сумеет ли Америка избежать дефолта?
17 мая 2023

«За считанные дни рубль лишился почти всех завоеваний месяца, а доллар поднялся выше 81, евро приблизился к 88, юань тестировал 11,5», — рассказал аналитик. При этом он предрек, что при переизбрании Реджепа Тайипа Эрдогана риск-премия должна сократиться, а рубль — укрепиться.

Ранее исследования онлайн-сервиса Moneyman показали, что большинство россиян считают, что доллар не должен превышать 50 рублей. Так, каждый шестой (17,3 процента) оценил оптимальный курс американской валюты в 50-60 рублей, каждый десятый (10,2 процента) — в 60-70 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    В России высказались об участии Запада в атаке на корабль «Иван Хурс»
    Российские военные прорвали оборону ВСУ в Марьинке
    ВСУ начали обстрел российского города Шебекино из РСЗО
    Аналитик предрек укрепление рубля из-за США и Турции
    Два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию под Тверью
    В Британии рассказали о причинах поставки F-16 Украине
    Клопп рассказал о реакции игроков на непопадание «Ливерпуля» в Лигу чемпионов
    Полиция проверит данные о побеге 39 заключенных из отряда «Шторм» в Лисичанске
    В «Калашникове» назвали сроки серийных поставок доработанного АК-12
    Китай пообещал укреплять диалог с Россией и Украиной для урегулирования кризиса
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.