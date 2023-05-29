Руководителя администрации главы ДНР заочно обвинили в госизмене на Украине

ГБР Украины: руководителя администрации главы ДНР Никонорова заочно обвинили в госизмене

На Украине руководителя администрации главы Донецкой народной республики (ДНР) Алексея Никонорова заочно обвинили в государственной измене. Об этом сообщило украинское Государственное бюро расследований (ГБР) в Telegram.

Согласно заявлению ведомства, Никоноров ранее работал в Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева, где занимал должность старшего оперуполномоченного. По версии следствия, в 2014 году чиновник «самовольно покинул место службы» и отправился в Донецк, а в 2018 году возглавил администрацию главы ДНР. Уточняется, что до 2018 года Никоноров занимал разные должности в аппарате Народного совета региона.

Как утверждают в ГБР, после начала специальной военной операции России на Украине он якобы «осуществлял пропагандистскую и дезинформационную деятельность, делал публичные призывы к поддержке решений и действий» российских сил. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, добавили в ведомстве.

Ранее ГБР обвинило в госизмене начальника вещевой службы тыла 501-го отдельного батальона морской пехоты, который весной 2022 года сдался в плен Вооруженным силам России в Мариуполе. По сообщению ведомства, один из командиров ввел в заблуждение 277 украинских морпехов так, что те не осознавали, что направляются в плен.