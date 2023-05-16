На Украине обвинили в госизмене командира сдавшихся в Мариуполе морпехов

ГБР Украины обвинило в госизмене одного из командиров сдавшихся ВС РФ в Мариуполе морпехов

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обвинило в государственной измене начальника вещевой службы тыла 501-го отдельного батальона морской пехоты, который весной 2022 года сдался в плен Вооруженным силам России (ВС РФ) в Мариуполе. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Он вступил в сговор с россиянами и фактически уговорил командира сдаться», — заявили в ГБР. По сообщению ведомства, один из командиров ввел в заблуждение 277 украинских морпехов так, что те не осознавали, что направляются в плен.

«Военных ввели в заблуждение, поэтому они не осознавали и не могли осознавать противоправного характера приказа или распоряжения о сдаче в плен», — сообщили в ГБР, указав, что дело о дезертирстве личного состава батальона закрыто.

4 апреля 2022 года тогда первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что 501-й батальон морской пехоты Украины в полном составе сдался в плен в Мариуполе. Безсонов отметил, что это его полный, на тот момент уцелевший, состав.

