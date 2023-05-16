Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:54, 16 мая 2023Бывший СССР

На Украине обвинили в госизмене командира сдавшихся в Мариуполе морпехов

ГБР Украины обвинило в госизмене одного из командиров сдавшихся ВС РФ в Мариуполе морпехов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обвинило в государственной измене начальника вещевой службы тыла 501-го отдельного батальона морской пехоты, который весной 2022 года сдался в плен Вооруженным силам России (ВС РФ) в Мариуполе. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Он вступил в сговор с россиянами и фактически уговорил командира сдаться», — заявили в ГБР. По сообщению ведомства, один из командиров ввел в заблуждение 277 украинских морпехов так, что те не осознавали, что направляются в плен.

«Военных ввели в заблуждение, поэтому они не осознавали и не могли осознавать противоправного характера приказа или распоряжения о сдаче в плен», — сообщили в ГБР, указав, что дело о дезертирстве личного состава батальона закрыто.

4 апреля 2022 года тогда первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что 501-й батальон морской пехоты Украины в полном составе сдался в плен в Мариуполе. Безсонов отметил, что это его полный, на тот момент уцелевший, состав.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Ученого РАН арестовали по делу о госизмене. В чем ФСБ обвиняет его?
Домашняя собака напала на первоклассницу в российском городе
Владелец Rostic’s выкупил 215 ресторанов у польского франчайзи KFC
Путин назначил нового посла России в Ватикане
Рябков заявил о нарушении Договора об обычных вооруженных силах странами Европы
Сын экс-президента Узбекистана жестоко избил жену в подмосковной квартире
На Украине обвинили в госизмене командира сдавшихся в Мариуполе морпехов
Создание ЦРУ канала для вербовки россиян назвали вмешательством в дела страны
ФСБ сообщила о раскрытии 25-летней украинской шпионки
61-летняя жена Александра Малинина раскрыла секрет моложавой внешности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.