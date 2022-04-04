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В ДНР рассказали о сдавшемся в плен батальоне ВМС Украины

В ДНР заявили, что более 200 военнослужащих ВМС Украины сдались в плен в Мариуполе

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что батальон Военно-морских сил (ВМС) Украины в полном составе сдался в плен силам республики в Мариуполе. Об этом он рассказал в Telegram.

По его словам, в плен сдались более 200 военнослужащих 501 отдельного батальона Морской пехоты ВМС Украины. Безсонов отметил, что это его полный, на тот момент уцелевший, состав.

Ранее уполномоченный по права человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила о нежелании украинских военнопленных возвращаться обратно в армию Украины. Речь идет о военных регулярной армии Украины — офицерах, солдатах, которые давали присягу народу Украины. По словам омбудсмена, они рассказывают, что шли в Донбасс «под лозунгами защиты от агрессора», но в итоге признают, что стреляли по мирному населению.

Один из пленных бойцов «Айдара» рассказал о тренировках с литовскими инструкторами-стрелками, которые учили военных штурмовать и зачищать здания. По его словам, при зачистке от них требовали «всех уничтожить».

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Алевтина Запольская
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