Омбудсмен ЛНР Сердюкова заявила, что пленные военные Украины не хотят возвращаться в армию

Уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике (ЛНР) Виктория Сердюкова заявила о нежелании украинских пленных военных возвращаться обратно в армию Украины. Она рассказала об этом в интервью РИА Новости.

«Первое, что они поняли, находясь здесь на территории Луганской народной республики, что те новости, известия, а также непосредственно распоряжения их командования на протяжении восьми лет, которые они слышали, мягко говоря, не соответствуют действительности», — объяснила омбудсмен.

По ее словам, речь идет о военных регулярной армии Украины — офицерах, солдатах, которые давали присягу народу Украины. Она добавила, что военные шли в Донбасс «под лозунгами защиты от агрессора», однако в итоге признают, что стреляли по мирному населению, «что они обстреливали, выполняя приказы своего командования, гражданскую инфраструктуру».

Военнослужащие поняли, что пропаганда, которая на протяжении восьми лет «льется в уши» очень далека от действительности, отметила Сердюкова. «Во всяком случае, среди тех, с которыми я пообщалась, не было ни одного, который сказал бы, что после освобождения он вновь встанет в ряды армии Украины», — заключила она.

Ранее омбудсмен в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова сообщила, что в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытали людей, несогласных с действиями Киева. Те, кто высказывались против киевского режима, подвергались тюремному заключению и пыткам, утверждает Морозова.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).