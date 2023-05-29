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10:05, 29 мая 2023Из жизни

Женщина родила ребенка для лучшей подруги

ABC News: жительница Австралии стала суррогатной матерью для лучшей подруги

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Жительница австралийского штата Новый Южный Уэльс стала суррогатной матерью для лучшей подруги и родила для нее ребенка. Об этом сообщает ABC News.

Лиза Сессенджер и Сара Меггинсон подружились более 12 лет назад, когда у Сары родился первый ребенок. Обе женщины занимаются издательским делом: Сессенджер — автор, основательница журнала и предпринимательница, а Меггинсон — журналист, гострайтер и редактор.

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За последние восемь лет Сессенджер потратила более полумиллиона австралийских долларов (26,2 миллиона рублей) на попытки зачать ребенка. Она 16 раз пыталась сделать ЭКО, но безуспешно.

В итоге осуществить ее мечту о материнстве помогла подруга. Сессенджер обратилась к Меггинсон с просьбой стать суррогатной матерью, и та согласилась. Первая попытка ЭКО с Меггинсон как суррогатной матерью закончилась выкидышем на пятой неделе. Вторая попытка стала 18-й для Сессенджер и привела к беременности, продолжительность которой достигла уже 30 недель.

Врач Дрю Моффри, который ведет Сессенджер через процедуру ЭКО, заявил, что за всю свою 20-летнюю карьеру не встречал никого, кто прошел бы столько раундов ЭКО.

Сын Сессенджер родится в начале августа. Роды Меггинсон пройдут в отдельной палате в присутствии подруги.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Юта родила дочь для своего сына и его бесплодной жены. Мужчина, который находился рядом с матерью во время родов, утверждает, что это было «прекрасное мгновение».

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    Алиса Дмитриева
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