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13:46, 29 мая 2023Путешествия

Пилот выполнил опасный трюк на новом президентском самолете и попал на видео

Пилот президента Аргентины нарушил инструкции диспетчера и выполнил опасный трюк

Пилот во время посадки выполнил опасный трюк на новом президентском самолете и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

На ролике видно, как Боинг 757-200 зашел на посадку в аэропорту Буэнос-Айреса, однако вскоре резко набрал высоту и наклонился одним крылом вниз. Он пролетел над городской площадью и особняком главы государства, после чего благополучно приземлился.

По информации издания, командиром воздушного судна был Леонардо Бароне (Leonardo Barone), отвечающий за президентский воздушный флот Аргентины. Уточняется, что пилот заранее сообщил диспетчерскому центру о намерении проверить трюком новое летательное средство. Позже Бароне извинился за нарушение инструкций перед представителями авиаотрасли страны.

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    Зарина Дзагоева
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