В российском городе запретят вывески на иностранном языке

В Краснодаре запретят вывески на иностранном языке

В Краснодаре запретят делать вывески с надписями на иностранном языке. Новые правила благоустройства были согласованы на заседании думы российского города, передает портал 93.ru.

Иностранным считается язык, народ-носитель которого проживает за пределами России и который не относится к языкам народов страны. Использовать иностранный логотип или надпись в названии разрешается только компаниям, которые зарегистрировали слово или группу слов как товарный знак.

Закон вступит в силу 1 сентября. Власти города дали предпринимателям год на замену вывески. Те компании, чей бизнес располагается на магистральных улицах и в границах исторического центра, должны будут поменять вывески в соответствии с новыми правилами до 1 марта 2024 года.

По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, вывески на иностранных языках — это непатриотично. Во время объезда улиц в феврале глава города остался недоволен количеством вывесок на английском языке. После этого в Краснодаре прошли публичные слушания по вопросу изменения правил благоустройства.

В феврале глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила запретить иностранные названия для жилых комплексов. Депутат также выразила недовольство названиями ЖК, относящимися к другим странам.