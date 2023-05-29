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14:20, 29 мая 2023Среда обитания

В российском городе запретят вывески на иностранном языке

В Краснодаре запретят вывески на иностранном языке

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Краснодаре запретят делать вывески с надписями на иностранном языке. Новые правила благоустройства были согласованы на заседании думы российского города, передает портал 93.ru.

Иностранным считается язык, народ-носитель которого проживает за пределами России и который не относится к языкам народов страны. Использовать иностранный логотип или надпись в названии разрешается только компаниям, которые зарегистрировали слово или группу слов как товарный знак.

Закон вступит в силу 1 сентября. Власти города дали предпринимателям год на замену вывески. Те компании, чей бизнес располагается на магистральных улицах и в границах исторического центра, должны будут поменять вывески в соответствии с новыми правилами до 1 марта 2024 года.

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По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, вывески на иностранных языках — это непатриотично. Во время объезда улиц в феврале глава города остался недоволен количеством вывесок на английском языке. После этого в Краснодаре прошли публичные слушания по вопросу изменения правил благоустройства.

В феврале глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила запретить иностранные названия для жилых комплексов. Депутат также выразила недовольство названиями ЖК, относящимися к другим странам.

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    Александра Качан
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