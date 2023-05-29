В Кремле порассуждали о возможных последствиях денонсации ДОВСЕ

Песков: прямых последствий денонсации ДОВСЕ не будет

Прямых последствий денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) не будет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

В понедельник, 29 мая, президент России Владимир Путин подписал закон о выходе из ДОВСЕ.

Представитель Кремля отметил, что денонсация ДОВСЕ приведет к образованию вакуума в области контроля за вооружениями. Он отметил, что фактически соглашение представляло собой «неживой механизм», и Россия «привела ситуацию в соответствие де-факто».

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя денонсацию ДОВСЕ, сообщил, что выход из соглашения позволит Москве нарастить выпуск вооружения.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году, обновленную редакцию договора приняли в 1999-м году. Договор ратифицировали четыре государства: Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Россия приостановила свое участие в ДОВСЕ до его ратификации странами НАТО.