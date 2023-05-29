В ЦБ рассказали о возможном распространении льготной ипотеки на «вторичку»

Зампредсед ЦБ Заботкин: распространение льготной ипотеки на «вторичку» обсуждается

Возможное распространения льготной ипотеки на готовое жилье находится на стадии обсуждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя Центробанка (ЦБ) Алексея Заботкина.

По его словам, регулятор видит смысл в распространении на вторичный рынок постоянных программ, в том числе семейной ипотеки. Такие программы являются более адресными и действуют на протяжении длительного промежутка времени.

Запред ЦБ добавил, что ввод льгот на покупку готовых квартир может в большей степени спровоцировать рост цен на недвижимость, чем повышение доступности жилья в стране. Он напомнил, что запуск льготной ипотеки на новостройки сильно сказался на стоимости первичного жилья.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что введение льгот на приобретение вторичного жилья положительно повлияет на развитие строительной отрасли. Глава государства также отметил в ходе обсуждения ситуации на рынке недвижимости с гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко, что распространение льгот на «вторичку» востребовано среди населения.