Путин заявил о пользе льгот на покупку «вторички»

Президент Путин заявил о положительном влиянии льгот на вторичное жилье

Президент России Владимир Путин заявил, что введение льгот на приобретение вторичного жилья положительно повлияет на развитие отрасли. Слова главы государства передает ТАСС.

Путин обсудил ситуацию на рынке недвижимости с гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко. Во время разговора президент заявил о пользе льгот. «Смотрите, мы и отрасль стараемся поддержать, и семьи поддержать. Если все-таки создать какие-то условия для льготного приобретения с вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого? Все-таки это тоже косвенно, но положительно будет отражаться и на отрасли», — сказал Путин.

Мутко заявил, что вторичное жилье пользуется большей популярностью у покупателей, так как в этом сегменте жилье стоит дешевле. При этом Путин подчеркнул, что введение льгот все равно будет полезно и для строительной отрасли.

Ранее в консалтинговой компании SRG заявили, что по итогам первого квартала среди городов России вторичное жилье больше всего подешевело в Калининграде. С января по март квадратный метр там потерял в цене 3,5 процента и стал стоить 108,1 тысячи рублей.