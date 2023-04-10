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09:33, 10 апреля 2023Среда обитания

Определены города России с подешевевшим жильем

SRG: больше всего вторичное жилье подешевело в Калининграде

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

По итогам первого квартала среди городов России вторичное жилье больше всего подешевело в Калининграде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на консалтинговую компанию SRG.

В компании подсчитали, что с января по март квадратный метр в Калининграде потерял в цене 3,5 процента и стал стоить 108,1 тысячи рублей. Городом с подешевевшим жильем также назвали Севастополь с динамикой в 2,3 процента. Топ-3 списка замкнула Казань, где «вторичка» за квартал подешевела на 1,3 процента.

Среди городов с подешевевшим жильем также оказались Курск (снижение на 0,9 процента), Санкт-Петербург (на 0,8 процента), Брянск (на 0,4 процента) и Москва (на 0,2 процента). В среднем по стране за указанный период «вторичка» прибавила в цене 1,7 процента, квадратный метр стал стоить 102 тысячи рублей.

Ранее эксперты SRG выяснили, что в марте 2023 года Москва и Санкт-Петербург вошли в список крупных городов России, где за месяц подешевело вторичное жилье. За третий месяц текущего года средняя стоимость квадратного метра «вторички» упала в 11 крупных городах.

Нина Ташевская
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