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07:51, 29 мая 2023Бывший СССР

Офис Зеленского уличили в искажении слов сенатора США о смерти русских

Reuters: Киев вырвал из контекста слова сенатора США Грэма о трате денег на смерть русских

Фото: Reuters

Власти Киева вырвали из контекста слова сенатора США Линдси Грэму о трате денег на смерть русских. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, фразу Грэму приписали при помощи монтажа. Грэм, как утверждается, произнес утверждения о «выгодных инвестициях» и «умирающих русских» в разных частях беседы, а не подряд.

«Как обычно, российская пропагандистская машина усердно работает», — заявил Грэм, комментируя запись беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в СМИ появилась запись, где Грэм якобы утверждает, что смерть россиян является самой удачной тратой денег США.

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    Варвара Кошечкина
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