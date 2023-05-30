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13:04, 30 мая 2023Ценности

Отец Беллы Хадид прокомментировал исчезновение дочери из соцсетей

Отец Беллы Хадид Мохамед заявил фанатам, что с его дочерью все хорошо

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Американский миллиардер палестинского происхождения и отец супермодели Беллы Хадид Мохамед прокомментировал исчезновение его дочери из соцсетей. Соответствующая публикация появилась на Reddit.

Пользователь платформы с никнеймом @PossessionStandard42 разместил скриншот с перепиской одного из фанатов манекенщицы с ее родителем. Поклонник (имя и фамилия не раскрываются) заявил, что знаменитость в последнее время ничего не публикует на своей странице, из-за этого он беспокоится за ее здоровье. Мохамед, в свою очередь, ответил, что с его дочерью все хорошо.

В апреле сообщалось, что Белла Хадид возненавидела свою внешность из-за болезни Лайма, которую ей диагностировали в 2012 году. Тогда знаменитость рассказала, что ее состояние ухудшилось после стоматологической операции. По словам Хадид, в корневом канале одного из зубов возникла инфекция, которая повлияла на обострение заболевания. Кроме того, манекенщица пояснила, что из-за этого не любит смотреться в зеркало и фотографироваться. «Меня тошнит от самой себя. Трудно сейчас заниматься работой, когда чувствуешь себя больной», — отметила звезда.

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    Мария Винар
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