Модель Эмили Ратаковски вновь показала фигуру в бикини собственного бренда Inamorata

Американская модель Эмили Ратаковски вновь снялась в откровенной рекламе новой коллекции купальников собственного бренда Inamorata и показала фото поклонникам. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

31-летняя знаменитость позировала на балконе спиной к фотографу в комплекте, который состоял из кроп-топа и трусов-стрингов из обновленной линейки бикини. Манекенщицу запечатлели демонстрирующей фигуру на фоне океана с распущенными волосами и без макияжа. При этом от аксессуаров телезвезда отказалась.

Известно, что упомянутый купальник еще не представлен в ассортименте марки, однако стоимость аналогичных моделей составляет 160 долларов (12,9 тысячи рублей).

В апреле Эмили Ратаковски сфотографировалась в откровенном виде и развеселила фанатов. На размещенных снимках манекенщица позирует в парке, приняв провокационную позу. На ней надето бикини собственного бренда Inamorata, оформленное леопардовым принтом.