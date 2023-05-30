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07:30, 30 мая 2023Ценности

Эмили Ратаковски вновь показала фигуру в бикини

Модель Эмили Ратаковски вновь показала фигуру в бикини собственного бренда Inamorata

Фото: @inamoratawoman

Американская модель Эмили Ратаковски вновь снялась в откровенной рекламе новой коллекции купальников собственного бренда Inamorata и показала фото поклонникам. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

31-летняя знаменитость позировала на балконе спиной к фотографу в комплекте, который состоял из кроп-топа и трусов-стрингов из обновленной линейки бикини. Манекенщицу запечатлели демонстрирующей фигуру на фоне океана с распущенными волосами и без макияжа. При этом от аксессуаров телезвезда отказалась.

Известно, что упомянутый купальник еще не представлен в ассортименте марки, однако стоимость аналогичных моделей составляет 160 долларов (12,9 тысячи рублей).

В апреле Эмили Ратаковски сфотографировалась в откровенном виде и развеселила фанатов. На размещенных снимках манекенщица позирует в парке, приняв провокационную позу. На ней надето бикини собственного бренда Inamorata, оформленное леопардовым принтом.

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    Карина Черных
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