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19:58, 30 мая 2023Экономика

В России предложили ввести госкешбэк на покупку отечественной электроники

Бизнес-омбудсмен Титов предложил ввести госкешбэк на покупку российской электроники
Борис Титов

Борис Титов. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ввести в стране государственный кешбэк на покупку отечественной электроники с российскими операционными системами (ОС), заявил сообщил руководитель экспертного центра при омбундсмене Антон Свириденко. Его слова приводит пресс-служба Титова.

Кроме того, россиянам следует предложить сертификаты на покупку товаров отечественной легкой промышленности или кешбэк на часть их стоимости, считает Титов. Эти предложения вошли в ежегодный доклад омбудсмена президенту. По мнению Титова, меры помогут стимулировать спрос.

Перечень госпрограмм предлагается расширить также за счет сертификатов для малообеспеченных граждан — на продукты питания отечественных производителей и на программы профессиональной подготовки. Малоимущие смогут использовать сертификат и для оплаты социальных услуг, и образовательных программ по техническим профессиям.

Ранее в мае Киностудия имени М. Горького пожаловалась на нехватку отечественных камер и оборудования для съемок. Отрасль очень зависима от техники импортного производства — ее доля на рынке составляет 90 процентов, а у российских производителей не хватает мощностей для замещения иностранных брендов в условиях санкций. В связи с этим производителям необходимо государственное стимулирование, отметили представители кинокомпании.

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    Софья Ермакова
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