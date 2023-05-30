Россиянам старше 45 лет назвали главную ошибку при измерении давления

Кардиолог Штырова: пациентам старше 45 лет артериальное давление измеряют на предплечье

Чтобы избежать инфаркта или инсульта с последующей инвалидностью или летальным исходом, нужно следить за своим артериальным давлением, рассказала врач-кардиолог Городской поликлиники №6 Петербурга Татьяна Штырова. Ее слова приводит издание «Доктор Питер».

В беседе с журналистами Штырова назвала главную ошибку, которую допускают россияне старше 45 лет при измерении давления. По словам врача, тонометры, которые надевают на запястье, подходят пациентам младше этого возраста. «С возрастом артерии более жесткие, просветы в сосудах сужаются, поэтому измерение тонометром на запястье не совпадает с реальным давлением. Пациенты старше 45 лет измеряют артериальное давление только на предплечье», — уточнила она.

По словам Штыровой, чтобы правильно измерить давление, нужно надеть манжету, подождать одну-три минуты и провести замер. Затем нужно снова запустить прибор через минуту. Если цифры будут меньше, все было сделано верно, и этот показатель и надо считать правильным, если выше — надо повторить процедуру через минуту и посчитать среднее значение второго и третьего замера.

Если пациент чувствует, что данные тонометра не совпадают с его ощущениями, показатели прибора нужно перепроверить, добавила Штырова. «Принесите прибор на прием к врачу — доктор измерит давление сначала вашим тонометром, а потом своим. Кроме того, сверить цифры можно в аптеках, где есть возможность бесплатно измерить давление», — дала совет врач.

Штырова предупредила, что гипертония бывает маскированная, то есть днем на приеме у врача давление нормальное, а ночью повышается. Чтобы выявить недуг, можно пройти суточное мониторирование артериального давления. Своевременная амбулаторная профилактика, заверила кардиолог, поможет избежать болезней. Она также призвала измерять давление чаще, а не доверять ощущениям, так как чем раньше развилась гипертония, тем меньше пациент чувствителен к ее симптомам.

Есть факторы риска, на которые пациенты могут повлиять. Если на начальной стадии справиться с гиподинамией, избыточным весом, ограничить употребление соли и жидкости, отказаться от курения и алкоголя, то это уже 30 процентов успеха Татьяна Штырова врач-кардиолог

Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич перечислила сохраняющие здоровье сердца после 50 лет привычки. Она объяснила, что для профилактики болезней сердца нужно включить в распорядок дня прогулку на свежем воздухе в течение часа.

