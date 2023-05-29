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17:08, 29 мая 2023Забота о себе

Кардиолог перечислила сохраняющие здоровье сердца после 50 лет привычки

Кардиолог Кореневич: после 50 лет для профилактики болезней сердца нужно много двигаться

Фото: funnyangel / Shutterstock / Fotodom

Для профилактики болезней сердца и сосудов после 50 лет нужно обратить внимание на свой образ жизни и включить в него сохраняющие здоровье привычки, заявила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич. Перечисленные ею советы приводит издание «Правда».

По ее словам, после 50 лет начинают активно проявляться такие проблемы, как гипертония, ишемия, аритмия, высокий холестерин и сахарный диабет, которые, в свою очередь, могут привести к инфаркту, инсульту и сердечной недостаточности.

Кореневич объяснила, что для профилактики таких болезней нужно включить в распорядок дня прогулку на свежем воздухе в течение часа. «Важно много двигаться. Чем больше движения, тем меньше изнашивается сердце, как это парадоксально ни звучит», — подчеркнула она.

Кроме того, продолжила кардиолог, нужно есть больше овощей и фруктов, сократить потребление жирных и сладких продуктов, а также пить больше воды, а не кофе, газированные напитки или соки. Также очень важно высыпаться и качественно отдыхать. «Перестать нервничать и тревожиться, принимать все близко к сердцу. Надо жить в настоящем здесь и сейчас, прекратить переживать прошлые обиды и травмы», — заключила перечень советов Кореневич.

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    Александра Лисица
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