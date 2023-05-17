Врач предупредила россиян о слепоте из-за распространенной болезни

Кардиолог Ирина Поляева: гипертония может привести к потере зрения

Высокое давление при гипертонии способно повредить сосуды глаз, что может привести к частичной потере зрения и слепоте. Об этом и других осложнениях распространенного заболевания предупредила врач-кардиолог, функциональный диагност «СМ-Клиника» Ирина Поляева в беседе с «Известиями».

Кардиолог отметила, что не существует одной причины, которая приводит к развитию гипертонии. По ее словам, чаще всего вызывают болезнь сразу несколько факторов: наследственная предрасположенность, естественный процесс старения, неправильное питание и избыточный вес, низкая физическая активность, хронический стресс, потребление алкоголя и курение, а также наличие хронических заболеваний. Она добавила, что сегодня гипертония является одним из наиболее распространенных заболеваний: от повышенного артериального давления примерно каждый третий человек страдает.

Если вовремя не диагностировать гипертонию, то она может привести к серьезным осложнениям. По сути, важно не то, насколько повышается давление, а то, насколько это давление влияет и поражает жизненно важные органы Ирина Поляева врач-кардиолог

По словам Поляевой, у пациентов с гипертонией часто выявляют ухудшение функции почек, что может привести к хронической почечной недостаточности. Кроме того, высокое давление способно повредить чувствительные сосуды глаз и вызвать ухудшение зрения вплоть до полной его потери.

Сердце и головной мозг является органами-мишенью при гипертонии. При их повреждении могут развиться такие серьезные осложнения, как инфаркт миокарда и инсульт, поэтому осмотр кардиолога, невролога, проведение ЭХОКГ и ЭКГ также являются обязательными Ирина Поляева врач-кардиолог

Врач предупредила, что гипертоническая болезнь не имеет специфических симптомов, однако на нее могут указывать частая головная боль, особенно в области затылка, головокружение, шум в ушах, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание или нарушение зрения.

Для предотвращения развития заболевания Поляева рекомендовала вести здоровый образ жизни, отказаться от алкоголя и курения, добавить в рацион больше зелени и овощей, а также регулярно заниматься спортом.

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