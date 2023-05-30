Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:00, 30 мая 2023Россия

Россиянин побил провалившегося на спортивном соревновании сына и попал на видео

В Свердловской области отец побил выбывшего из турнира по мотокроссу сына и попал на видео

В Свердловской области отец побил сына, участвовавшего в детском соревновании по мотокроссу. Поводом к этому стало неудачное выступление ребенка, сообщает Telegram-канал «Е1.РУ», опубликовавший видеозапись инцидента.

На кадрах мальчик безуспешно пытается завести мотоцикл. Подбежавший к нему мужчина с разбега пинает ребенка и наносит ему удар кулаком в спину. Затем мужчина пытается запустить мотор сам.

В это время в кадр попадает обеспечивающий проведение заезда сотрудник. Он берет ребенка за руку и уводит. Отец мальчика, который так и не смог завести заглохший мотоцикл, следует за ними, уводя транспортное средство с трассы.

По информации канала, мужчина из Челябинской области приехал с сыном на соревнования. После случившегося мальчика сняли с соревнований.

Ранее на Камчатке пьяная женщина избила сына на глазах других детей, происходившее также попало на видео. Мать избивала ребенка руками и телефоном, нанося ему удары по голове.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости
    ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей Белгородской области
    Врач назвал простой способ продлить жизнь
    Язык Хлои Кардашьян на новом фото стал предметом шуток в сети
    Четырех российских полицейских осудили за вымогательства у наркоманов
    США потребовали от Приштины вывести полицию с севера Косово
    Байден допустил передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS
    Санду поприветствовала санкции ЕС против граждан Молдавии
    Зеленский заявил о трудностях разговора с Путиным
    Беспилотник с боеприпасом взорвался в приграничном российском регионе
    Стилист Лисовец призвал россиян одеваться по-деревенски
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.