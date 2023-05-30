Россиянин побил провалившегося на спортивном соревновании сына и попал на видео

В Свердловской области отец побил выбывшего из турнира по мотокроссу сына и попал на видео

В Свердловской области отец побил сына, участвовавшего в детском соревновании по мотокроссу. Поводом к этому стало неудачное выступление ребенка, сообщает Telegram-канал «Е1.РУ», опубликовавший видеозапись инцидента.

На кадрах мальчик безуспешно пытается завести мотоцикл. Подбежавший к нему мужчина с разбега пинает ребенка и наносит ему удар кулаком в спину. Затем мужчина пытается запустить мотор сам.

В это время в кадр попадает обеспечивающий проведение заезда сотрудник. Он берет ребенка за руку и уводит. Отец мальчика, который так и не смог завести заглохший мотоцикл, следует за ними, уводя транспортное средство с трассы.

По информации канала, мужчина из Челябинской области приехал с сыном на соревнования. После случившегося мальчика сняли с соревнований.

Ранее на Камчатке пьяная женщина избила сына на глазах других детей, происходившее также попало на видео. Мать избивала ребенка руками и телефоном, нанося ему удары по голове.