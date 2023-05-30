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10:47, 30 мая 2023Мир

Китай поприветствовал визит Илона Маска

Представитель МИД КНР Мао Нин поприветствовала визит Илона Маска в Китай

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Пекин приветствует визит американского бизнесмена, главы Tesla и SpaceX Илона Маска. Об этом заявила представитель МИД КНР Мао Нин, передает Reuters.

«Мы хотели бы, чтобы иностранные инвесторы работали в Китае», — сказала представитель ведомства в ответ на вопрос о визите предпринимателя и его возможной встрече с высокопоставленными чиновниками страны.

Ранее состояние Маска превысило средства, которыми располагает Минфин США. В частности, состояние бизнесмена оценивают в 179 миллиардов долларов, в то время как американское ведомство обладает лишь 49,47 миллиарда долларов для выполнения обязательств правительства.

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    Анастасия Заикина
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