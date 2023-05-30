Российская мебель подешевела

АМДПР: отпускные цены российских производителей мебели снизились на 1 процент

С декабря 2022 года отпускные цены российских производителей мебели снизились на один процент. О том, что отечественная мебель подешевела, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР).

По словам президента АМДПР Александра Шестакова, вместе со снижением цен компании увеличили объем выпуска мебели. «Такие результаты позволяют надеяться, что мебельный рынок перестанет "штормить" и продолжится его устойчивое развитие», — отметил он.

По итогам марта 2023 года в России выпустили мебельной продукции на 32,6 миллиарда рублей — это на три процента меньше показателя марта 2022 года. В первом квартале текущего года объем производства составил 85,9 миллиарда — на 1,8 процента меньше, чем в предыдущем году. При этом в минувшем марте было выпущено 4,9 миллиона единиц продукции, что на семь процентов превышает результат марта 2022-го. В целом за первые три месяца года производители сделали 12,8 миллиона единиц — снижение на 3,9 процента год к году, однако эксперты считают их высокими, учитывая снижение отпускных цен.

Шестаков заявил, что более низкая стоимость товаров и одновременное увеличение объемов производства не только поддерживает покупательский спрос, но и позволяет компаниям развиваться. «Сейчас можно с уверенностью сказать, что мебельный рынок приспособился к новым экономическим условиям, а динамика цен стала предсказуемой. По ощущениям, состояние рынка соответствует началу 2022 года», — добавил директор компании «Ангстрем» Вадим Чернушкин.

В феврале глава Минстроя Ирек Файзуллин предложил включить мебель в стоимость ипотеки. Министр посчитал, что такая инициатива пойдет на пользу лесопромышленному комплексу.