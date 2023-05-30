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18:18, 30 мая 2023Ценности

Блогерша предупредила будущих матерей о неудачном месте на теле для тату

Блогерша призвала будущих матерей не делать тату над бедрами

Кадр: @gianna_valenti / TikTok

Блогерша с никнеймом @gianna_valenti предупредила будущих матерей о неудачном месте на теле для татуировки. Соответствующая публикация появилась в TikTok.

На размещенных кадрах 26-летняя юзерша предстала в коричневой кофте, розовой футболке и очках. При этом за спиной у нее находился маленький ребенок. «Я покажу вам, где нельзя делать татуировку, если вы женщина, которая в будущем планирует завести детей», — заявила автор видео.

Так, инфлюэнсерша призвала зрительниц не наносить рисунки на область над бедрами. Она продемонстрировала надпись на итальянском La bella vita («Жизнь прекрасна», — прим. «Ленты.ру»), которая располагалась по диагонали, следуя со стороны спины к паховой области. Видно, что часть чернил исчезла, а на месте тату появились растяжки. «Я не думала, что будет такое растяжение», — посетовала блогерша.

Ранее мастер с никнеймом @tattoodump назвал самые нелепые идеи для татуировки. Специалист рассказал, что не стоит набивать слово «верность».

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    Алина Гостева
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