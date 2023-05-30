В России потребовали составить список запрещенных слов

«Известия»: в России потребовали составить список запрещенных к использованию в СМИ слов

Торгово-промышленная палата (ТПП) России обратилась в Роскомнадзор с требованием составить список нецензурных слов, запрещенных к использованию в СМИ. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что авторы письма ссылаются на многочисленные жалобы со стороны телеканалов и радиостанций, которые поступают в профильный комитет ведомства.

По словам председателя комитета ТПП России по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Игоря Потоцкого, за последние полтора месяца в ведомство поступило около 15 обращений от представителей медиабизнеса.

«Квалификация того или иного слова и выражения как бранного определяется ситуативно», — говорится в письме Торгово-промышленной палаты.

В феврале Госдума приняла закон, который защищает русский язык от чрезмерного использования заимствований из иностранных языков.