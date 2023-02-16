Госдума приняла закон о защите русского языка от иностранных слов

Госдума приняла закон, предусматривающий недопустимость использования иностранных слов

Госдума приняла закон, который защищает русский язык от чрезмерного использования заимствований из иностранных языков. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Согласно новому закону, в России появятся нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, в которых будут фиксироваться нормы современного русского литературного языка. Кроме того, теперь проекты нормативных актов будут проходить обязательную лингвистическую экспертизу на предмет соответствия нормам русского языка.

«Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях», — говорится в тексте законопроекта, который приняли во втором и третьем чтениях.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов 26 октября прошлого года. В сентябре стало известно, что в орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН добавили 151 новое слово, среди которых «шаверма» и «решала». Помимо этого, в списке новых слов появились: антиваксер, бумеры, погуглить и покерфейс.