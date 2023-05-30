Женщина с седьмым размером груди отказалась от бюстгальтера и поделилась опытом

Шотландка Джессика Рэмпант отказалась от бюстгальтера в целях экономии денег после родов

Шотландка Джессика Рэмпант с седьмым размером груди отказалась носить бюстгальтер после родов и поделилась опытом. Соответствующий материал публикует The Sun.

35-летняя женщина рассказала, что приняла данное решение в целях экономии средств, поскольку, по ее словам, заказ нижнего белья на специализированных сайтах обходится ей минимум в 40 фунтов стерлингов (около четырех тысяч рублей). Собеседница издания заявила, что вместо этого тратит деньги на нужды маленького ребенка.

В то же время Рэмпант отметила, что окружающие акцентируют внимание на бюсте и периодически негативно реагируют на ее внешний вид. «Ко мне подходили люди в пабах — в основном пожилые — и просили прикрыться, даже если я была в толстовке с капюшоном», — пояснила она.

В апреле сообщалось, что актриса и блогерша Миранда О'Хара из Лос-Анджелеса, США, отказалась носить бюстгальтеры и призвала фанаток их сжигать. На размещенных кадрах артистка предстала в облегающем черном топе с глубоким вырезом, под которым не было нижнего белья. Автор видео заявила, что не планирует носить бра, за исключением случаев крайней необходимости.