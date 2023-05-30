Невролог перечислила неочевидные ранние симптомы болезни Паркинсона

Невролог Ксения Боброва: боль в плече и частые запоры могут говорить о болезни Паркинсона

Некоторые ранние симптомы болезни Паркинсона могут появиться задолго до двигательных нарушений и предупредить о развитии недуга, рассказала врач-невролог Ксения Боброва. Неочевидные первые признаки дегенеративного заболевания головного мозга она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

О скором проявлении болезни Паркинсона, по ее словам, могут говорить гипосмия (снижение обоняния), частые запоры, разговоры, крики и двигательное беспокойство в быстрой фазе сна, боль в плече. Кроме того, продолжила она, двигательным проявлениям болезни Паркинсона могут предшествовать сниженный фон настроения, отсутствие чувства радости, зачастую до степени депрессии, синдром беспокойных ног (жжение, покалывание, онемение, «ползание мурашек», боли в ногах по ночам).

Факторами риска развития болезни, уточнила Боброва, являются пожилой возраст, мужской пол, контакт с пестицидами и гербицидами и наследственность. «Если есть один родственник с этим недугом в семье, то риск увеличивается в два с половиной раза. Если в семье два больных родственника, то риск увеличивается более чем в десять раз», — объяснила она.

Ранее 61-летний голливудский актер Майкл Джей Фокс, ставший звездой благодаря роли Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее», рассказал о том, как живет с болезнью Паркинсона. По словам Фокса, диагностированная в 1991 году болезнь не оставила ему выбора, кроме как жить дальше и мотивировать других людей идти вперед даже с этим недугом.