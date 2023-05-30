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19:35, 30 мая 2023Силовые структуры

Полиция изъяла тысячи пачек контрафактных сигарет на 58 миллионов рублей

В Ставропольском крае полицейские изъяли 500 тысяч пачек сигарет на 58 миллионов рублей

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО

В Ставропольском крае полицейские задержали жителей Пятигорска и Ессентуков с крупной партией контрафактных сигарет. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, злоумышленники хранили и продавали немаркированные сигареты разных марок. Товар приходил из ближнего зарубежья, а реализовывался в Пятигорске. В ходе операции из складских помещения и торговых павильоном фигурантов уголовного дела изъяли 500 тысяч пачек контрафактных сигарет на сумму свыше 58 миллионов рублей.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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    Владимир Седов
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