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13:07, 30 мая 2023Моя страна

Российские пожарные спасли восьмилетнего мальчика и откачали кота

Пожарные в Курске спасли восьмилетнего мальчика и откачали кота
Архивное фото

Архивное фото. Фото: МЧС России

Пожарные в Курске спасли восьмилетнего мальчика и кота из задымленной квартиры. Об этом сообщает «Подъем».

Как сообщили изданию в региональном главке МЧС, ребенок серьезно не пострадал, кота смогли откачать с помощью кислорода.

«Накануне поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Дейнеки. На балконе второго этажа просил о помощи ребенок», — говорится в сообщении. По информации спасателей, жильцы соседних квартир эвакуировались самостоятельно.

Мальчик находился на балконе, его спасли с помощью автолестницы. Там же обнаружили кота, который надышался дыма и не подавал признаков жизни. Животное реанимировали и передали хозяевам.

Площадь пожара составила два квадратных метра, сгорели личные вещи, оргтехника, закопчены стены квартиры. Причины возгорания устанавливаются.

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    Варвара Кошечкина
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