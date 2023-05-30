Названо число российских компаний с уехавшими сотрудниками

HeadHunter: у 25% российских компаний часть сотрудников находится за рубежом

У 25 процентов российских компаний часть сотрудников находится за рубежом. Число предприятий назвали «Известия» со ссылкой на данные исследования сервиса HeadHunter.

Отмечается, что среди релокантов больше всего жителей Москвы в возрасте 25–34 лет из сфер инвестиций, маркетинга и IT.

По информации издания, свыше половины работодателей, у которых есть сотрудники за рубежом, утверждают, что уехало менее пять процентов их штата. В то же время, восемь процентов компаний релоцировали более половины своего персонала. Также пять процентов соискателей отметили, что в прошлом году у них была релокация за рубеж.

Пои словам основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, пики релокации, которые пришлись на февраль и сентябрь прошлого года, не стали для бизнеса стрессовым событием, так как опыт удаленки у большинства компаний уже был.

Ранее психолог Алевтина Кузьмина назвала способы перестать отвлекаться на удаленке.