Россиян предупредили об уголовном наказании за сорванную сирень

Юрист Кудерко: желание сорвать ветку с куста сирени может обернуться уголовным делом

Юрист Елена Кудерко рассказала, что сирень, как и многие другие зеленые насаждения, является не только элементом благоустройства, но и чьей-то собственностью. Желание сорвать красивый и ароматный букет может обернуться штрафом и даже уголовным делом, заявила она в интервью агентству «Прайм».

Эксперт напомнила, что растения могут принадлежать частному лицу. Собственность может быть муниципальной в городских скверах и парках, государственной — в природных заповедниках. Стоимость кустарника можно рассчитать по специальной методике, подчеркнула Кудерко.

Юрист отметила, что порча зеленых насаждений — это административное правонарушение, штраф колеблется от трех до четырех тысяч рублей. Однако сложнее будет обстоять дело с собственником растений, который заявит о причиненном ущербе его имуществу. В том случае, если убыток составит меньше 2500 рублей, нарушителю грозит штраф от трех тысяч рублей и даже арест сроком до 15 суток.

Однако, если хулиган повторит хищение в течение года с даты привлечения его к административной ответственности, то ответственность будет уже уголовной. Нарушителю может грозить штраф до 40 тысяч рублей или лишение свободы на срок до одного года.

Ранее юрист Сергей Коломийцев заявил, что за выращивание некоторых видов цветов на даче россиян ожидают штрафы и риск сесть в тюрьму. К таким растениям относятся, в том числе, роза гавайская, шалфей предсказателей, мак снотворный, конопля, кокаиновый куст, мимоза хостилис и голубой лотос.

Как подчеркнул эксперт, одного растения в любой фазе развития на дачном участке уже достаточно для привлечения его владельца к административной ответственности.