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02:00, 30 мая 2023Из жизни

Стриптизерши в США устроили забастовку и вступили в профсоюз

Стриптизерши из Лос-Анджелеса впервые вступили в профсоюз

Фото: Richard Vogel / АР

Танцовщицы из стрип-клуба в Лос-Анджелесе устроили забастовку и стали единственными стриптизершами-членами профсоюза в США. Об этом сообщает Local10.

Профсоюз The Actors’ Equity Association сообщил, что владельцы стриптиз-клуба Star Garden Topless Dive Bar в северном Голливуде впервые согласились на условия танцовщиц и позволили им вступить в профсоюз. Работницы стрип-клуба 15 месяцев боролись за создание более безопасных условий труда, повышение зарплаты и предоставление и медицинской страховки. Однако этому мешали владельцы клуба и юридические проволочки.

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Тем не менее в середине мая 2023 года танцовщицы все же смогли достичь договоренности с владельцами и стать частью The Actors’ Equity Association после формального голосования в Национальном совете трудовых отношений. Как только клуб получит профсоюзный сертификат, его сотрудники официально вступят в ряды профсоюза The Actors’ Equity Association, который объединяет больше 50 тысяч работников развлекательной индустрии США.

Мы надеемся, что наши действия по организации профсоюза, помогут другим стриптизерам и стриптизершам. Они будут знать, какой дорогой идти, если захотят быть услышанными в своих клубах

Лилит танцовщица

Борьба стриптизерш за свои права началась в марте 2022 года, когда охранники клуба не смогли обеспечить девушкам защиту от агрессивного поведения одного их постоянных посетителей. Когда две танцовщицы пришли с жалобами на безопасность и условия труда к менеджеру, их уволили. Тогда коллеги девушек устроили забастовку и подали начальству петицию с требованиями об изменении внутреннего распорядка и возвращении уволенных. В ответ их престали впускать в здание. В конце концов сотрудницы клуба устроили пикет у входа и связались с Actors' Equity. Профсоюз включился в процесс, однако из-за вмешательства юристов клуба процедура вступления сильно затормозилась.

Через год и три месяца вопрос наконец решился, клуб принял условия девушек, и они вернутся на сцену летом.

Я очень оптимистично настроена по поводу возвращения. Конечно, немного странно думать, что мы вернемся именно на эту сцену, но я уверена, что со взаимной поддержкой все получится. Я надеюсь, мы сможем показать всей стране, каким успешным может быть стрипклуб после вступления в профсоюз

Лилиттанцовщица

Случай с The Star Garden не первый, когда танцовщицы пытались организовать профсоюз. В конце 1990-х девушки из San Francisco’s Lusty Lady создали Профсоюз экзотических танцовщиц. В 2013 году клуб закрылся, поэтому танцовщицы из Лос-Анджелеса будут единственными в США стриптизершами-членами профсоюза.

Ранее владелица самого большого стриптиз-клуба в Великобритании, рассказала об особенностях своей работы и ложных стереотипах, с которыми сталкиваются танцовщицы. Недавно британка решила расширить бизнес и открыла курсы танцев на шесте для женщин, желающих стать более уверенным в себе.

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    Антонина Черташ
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